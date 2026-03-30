جلسة تعريفية ببرنامج مهارات السياحة في إقليم البترا

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عن عقد جلسة تعريفية ببرنامج مهارات السياحة، بهدف تمكين الشباب وتعزيز فرصهم في قطاع السياحة، بالشراكة مع مركز نبأ الثقافي.

اضافة اعلان



وبحسب الإعلان، يتضمن البرنامج تدريبا عمليا وتفاعليا، وتطوير المهارات الرقمية والناعمة، إلى جانب التعرف على أحدث اتجاهات السياحة، وبما يسهم في تعزيز فرص التوظيف، مع منح المشاركين شهادات معتمدة بعد إتمام البرنامج.