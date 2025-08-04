جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في البلقاء

الوكيل الإخباري- نظَّمت وزارة الشباب، ممثلة بمديرية شباب البلقاء، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، في دار محافظة البلقاء، بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، ومحافظ البلقاء فيصل المساعيد، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية، ومدراء الدوائر الرسمية، ورؤساء البلديات، وحشد من المهتمين بالعمل التطوعي والمبادرات الشبابية.



وأكد أبو بقر أن الجائزة تعد المبادرة الوطنية الأوحد من نوعها، وتحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ما يعكس حجم الاهتمام الملكي بتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المملكة، لافتاً أن الجائزة أُطلقت عام 2021 بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، بهدف ترسيخ مفهوم التطوع المؤسسي المنظم الذي يحقق أثراً مستداماً في المجتمع.



وأشار إلى أن ثقافة التطوع متجذرة في المجتمع الأردني منذ القدم، إلا أن الجائزة تسعى إلى تنظيم هذه الجهود وتوثيقها، وتوفير مظلة وطنية تحتضن المبادرات الشبابية الهادفة، مُبيناً أن وزارة الشباب تعمل بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد والجهات ذات العلاقة لترسيخ العمل التطوعي كقيمة مدنية وممارسة وطنية مستمرة.

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