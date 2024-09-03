الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الشباب، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز زها الثقافي، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي للدورة الثانية.

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وأكدت المدير التنفيذي للمركز رانيا صبيح، أهمية الجائزة بوصفها حافزا للمشاركين من جمعيات ومؤسسات وأفراد المجتمع المحلي، لتقديم الأفضل في جميع المجالات على المستوى العربي والدولي.