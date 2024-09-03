جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

وأكدت المدير التنفيذي للمركز رانيا صبيح، أهمية الجائزة بوصفها حافزا للمشاركين من جمعيات ومؤسسات وأفراد المجتمع المحلي، لتقديم الأفضل في جميع المجالات على المستوى العربي والدولي.
وأشارت إلى أن المشاركة والفوز بالجائزة يُعد إنجازا وثمرة جهد طويل وعمل دؤوب لإبراز الطاقات الإبداعية للأطفال واليافعين.
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