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جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي للدورة الثانية
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي للدورة الثانية
الثلاثاء، 03-09-2024 04:52 م

الوكيل الإخباري-  نظمت وزارة الشباب، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مركز زها الثقافي، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي للدورة الثانية.

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وأكدت المدير التنفيذي للمركز رانيا صبيح، أهمية الجائزة بوصفها حافزا للمشاركين من جمعيات ومؤسسات وأفراد المجتمع المحلي، لتقديم الأفضل في جميع المجالات على المستوى العربي والدولي.


وأشارت إلى أن المشاركة والفوز بالجائزة يُعد إنجازا وثمرة جهد طويل وعمل دؤوب لإبراز الطاقات الإبداعية للأطفال واليافعين.

 
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