الجمعة 2025-05-30 11:37 م
 

جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الكورة

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أرشيفية
 
الجمعة، 30-05-2025 08:49 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب محافظة إربد، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في لواء الكورة، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، بمشاركة عدد من مديري المدارس والمعلمين وضباط ارتباط الجائزة في تربية اللواء.

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وبحسب بيان صادر عن مديرية شباب إربد اليوم الجمعة، أكد المدرب فارس ملكاوي أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي المؤسسي، مشيراً إلى أن الجائزة تشكّل منصة لتحفيز المبادرات التطوعية التي تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.


وشدد الملكاوي على أهمية تشجيع الشباب على إطلاق مبادرات تطوعية هادفة ذات أثر مستدام، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الجائزة، لما لها من دور في صقل شخصية الشباب وإشراكهم في خدمة المجتمع.


واستعرض ضابط ارتباط الجائزة في تربية لواء الكورة محمد بني بكر، أهداف الجائزة ورؤيتها في ترسيخ قيم العطاء والمواطنة الفاعلة، من خلال دعم المشاريع التطوعية وتقدير جهود الأفراد والمؤسسات.


وتضمنت الجلسة، عرضاً شاملاً لشروط التقدم للجائزة، ومعايير التقييم، ومجالات العمل التطوعي، والتي تشمل الجوانب الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والبيئية، والريادية.


كما تم عرض رؤية الجائزة، والمبادئ العامة، ومجالات العمل التطوعي فيها، والتي تشمل الاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والتدريبية، والرياضية، والفنية، والثقافية، والبيئية، والسياحية، والريادة والابتكار.

 
gnews

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أخبار محلية جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الكورة



 
 





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