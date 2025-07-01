جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جمعية البنوك

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الشباب، اليوم الثلاثاء، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة، في مقر جمعية البنوك الأردنية.

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وهدفت الجلسة إلى التعريف بالجائزة وأهمية ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم وتبني هذه المبادرات، من خلال إدارات وأقسام المسؤولية المجتمعية، التي يعد القطاع المصرفي أحد أبرز روادها في المملكة.