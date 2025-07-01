جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في جمعية البنوك

وهدفت الجلسة إلى التعريف بالجائزة وأهمية ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم وتبني هذه المبادرات، من خلال إدارات وأقسام المسؤولية المجتمعية، التي يعد القطاع المصرفي أحد أبرز روادها في المملكة.
وأكد مدير عام الجمعية، الدكتور ماهر المحروق، خلال الجلسة، أن البنوك الأردنية تضطلع بدور محوري في ميدان المسؤولية المجتمعية، من خلال عملها وفق نهج مؤسسي واضح يقوم على مبادئ الاستدامة وقياس الأثر المجتمعي، مشيرا إلى تصدر القطاع المصرفي للقطاعات الاقتصادية من حيث حجم المساهمات والمبادرات الاجتماعية.
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