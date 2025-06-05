جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في مدرسة أبدر الثانوية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شباب محافظة إربد، أمس الخميس في مدرسة أبدر الثانوية الشاملة المختلطة بلواء بني كنانة، الجلسة التعريفية الأولى لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة.

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