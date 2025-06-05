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جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في مدرسة أبدر الثانوية

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إربد
 
الخميس، 05-06-2025 01:34 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية شباب محافظة إربد، أمس الخميس في مدرسة أبدر الثانوية الشاملة المختلطة بلواء بني كنانة، الجلسة التعريفية الأولى لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة.

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وشارك في الجلسة، مندوب مديرية شباب محافظة إربد خالد أبو زيد، وأعضاء قسم النشاطات التربوية وعدد من مدراء المدارس والمعلمين والمعلمات وضباط ارتباط الجائزة.

 
gnews

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