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جلسة تعريفية في الطيبة بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي

شعار الجائزة
شعار الجائزة




 

الأربعاء، 07-08-2024 10:39 م

الوكيل الإخباري-  نظمت مديرية شباب محافظة إربد، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، اليوم الأربعاء، جلسة تعريفية لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني 2024 بدورتها الثانية، في قاعة نادي لواء الطيبة، بحضور ممثلي هيئات ثقافية جمعيات خيرية وناشطين اجتماعيين ومتطوعين وأصحاب المبادرات التطوعية وأعضاء أندية وهيئات رياضية.


وثمّن ضابط ارتباط الجائزة، خالد أبو زيد، الجهود التي تبذلها وزارة الشباب لمأسسة العمل التطوعي في الأردن وتنظيم بيئة العمل التطوعي بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد والذي يهدف لتقديم أفضل الممارسات في العمل التطوعي.


وقدم أبو زيد شرحا حول الجائزة وكيفية التقدم لها والمعلومات التي تسمح لفئات المواطنين للتقدم للجائزة ما يسهم في ترسيخ العمل التطوعي بشكل مؤسسي لما له من أثر واستدامة.


وأوضح رؤية ورسالة الجائزة في نشر ثقافة العمل التطوعي بالمجتمع وتقدير جهود الأفراد، لافتا إلى دور الجائزة في صقل شخصية الشباب وإشراكهم في مجالات العمل التطوعي التي تعود بالنفع على المجتمع.


وأشار إلى مبادئ الجائزة ومجالات العمل التطوعي فيها، والتي تتوزع إلى الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والرياضية والفنية والثقافية والبيئية والسياحية والريادة والابتكار.

gnews

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