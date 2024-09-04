جلسة توعوية في اربد حول "آليات الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي"

وتحدثت تيم، خلال الجلسة التي حضرها مجموعة من الشباب الناشطين اجتماعيا وأعضاء الجمعيات الخيرية وسيدات محافظة اربد، عن تعريف النوع الاجتماعي والجنس والفرق بينهما، وعن العنف وأشكاله وأنواعه، وآليات الحماية الواجب اتباعها، وأنواع العنف الأسري ومنها العنف الجسدي والنفسي واللفظي والعنف الاقتصادي، وعن أكثر الفئات تعرضا للعنف في المجتمع.
وتطرقت إلى السلوكيات الخاطئة التي تمارس ضد المرأة في المجتمع، وعن أهمية لجوء المرأة المعنفة إلى المؤسسات المعنية التي تقدم الخدمات المختلفة للنساء المعنفات في الأردن وبسرية تامة.
وفي نهاية الجلسة تم الحديث عن المؤسسات التي تقدم الخدمات لضحايا العنف، وطرق تخفيف الآثار الناجمة عنه وكيفية حماية الأفراد لأنفسهم وتقليل عمليات تعرضهم للعنف.
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