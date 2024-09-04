جلسة توعوية في اربد حول "آليات الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي"

الوكيل الإخباري- نفذ اتحاد المرأة الأردنية فرع اربد، من خلال برنامج رفع الوعي في مناهضة العنف بجميع أشكاله اليوم الأربعاء، جلسة توعوية حول "آليات الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي"، تحدثت فيها المرشدة الاجتماعية في الاتحاد منتهى تيم.

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وتحدثت تيم، خلال الجلسة التي حضرها مجموعة من الشباب الناشطين اجتماعيا وأعضاء الجمعيات الخيرية وسيدات محافظة اربد، عن تعريف النوع الاجتماعي والجنس والفرق بينهما، وعن العنف وأشكاله وأنواعه، وآليات الحماية الواجب اتباعها، وأنواع العنف الأسري ومنها العنف الجسدي والنفسي واللفظي والعنف الاقتصادي، وعن أكثر الفئات تعرضا للعنف في المجتمع.



وتطرقت إلى السلوكيات الخاطئة التي تمارس ضد المرأة في المجتمع، وعن أهمية لجوء المرأة المعنفة إلى المؤسسات المعنية التي تقدم الخدمات المختلفة للنساء المعنفات في الأردن وبسرية تامة.