الخميس 2026-02-12 11:49 ص

جلسة حوارية "الملك والمسيرة: من التمكين إلى الإنجاز" في العقبة

ل
جانب من الجلسة
 
الخميس، 12-02-2026 10:09 ص

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، جلسة حوارية بعنوان " الملك والمسيرة: من التمكين إلى الإنجاز" في مقر الهيئة بمشاركة 70 شابا وشابة وناشطين من المجتمع المحلي.

اضافة اعلان


وأكد العين شرحبيل ماضي خلال الجلسة، اهتمام جلالة الملك بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا، بحيث يكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الأردن.


وأشار الى أن الأردن في عهد جلالته شهد تطورا ملحوظا عبر مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وأن مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية مستمرة رغم ما يشهده الإقليم والمنطقة من توتر وأزمات.


كما أشار الى مواقف جلالته العالمية المشرفة في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


وشدد ماضي على أن الأردن وبتوجيهات جلالته، شهد تطورا ملحوظا في شتى المجالات، ليعزز مسيرة البناء والتحديث والتنمية، باعتبارها هدفا ومقصدا لخدمة المواطن، حيث أولى اهتماما ملحوظا بتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العامة.


من جانبه، عرض رئيس اللجنة المؤقتة مجلس محافظة العقبة موسى الدردساوي، دور المجلس في دعم القطاعات والمؤسسات الشبابية ومشاريع التمكين السياسي والديمقراطي التي تشكل ترجمة للرؤى الملكية في تمكين وتعزيز الشباب الأردني.


بدوره، قال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش، إن هذه الجلسة تأتي في إطار احتفالات المملكة والهيئة بعيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة وتثمينا للجهود الملكية السامية في دعم القطاع الشبابي وبناء الأردن الحديث واستمرار مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل.


ولفت العشوش إلى الدعم الملكي المتواصل للشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم ليكونوا اداة فعالة للمشاركة الفاعلة والمساهمة برسم السياسة وصناعه القرار على مختلف الصعد والمجالات.


وأشاد المشاركون بدور الجهود و المبادرات الملكية في بناء وتنمية الدولة الاردنية وتعزيز دورها على مختلف المجالات، مشيرين إلى ابرز المشاريع والبرامج الملكية الداعمة لإشراك الشباب في الحياة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

أخبار محلية بأرقام مميزة للغاية .. علوان والنعيمات يتألقان ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميًا

تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

عربي ودولي تقرير أممي: الشرع تعرض لمحاولة اغتيال على يد هؤلاء

أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

المرأة والجمال أقوى حيل المكياج لإخفاء العيوب والحصول على تغطية طبيعية ومشرقة

ف

اقتصاد محلي نمو كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29% لعام 2025

اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

تكنولوجيا اليكم أفضل نموذج ذكاء اصطناعي في 2026

ي

عربي ودولي البرلمان الأوروبي يغلق باب اللجوء أمام مواطنين عرب

مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 496 مريضًا بالمجان في الكورة

الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة

فلسطين الأونروا تؤكد أنه "مهما كانت الظروف" ستواصل عملها في غزة



 






الأكثر مشاهدة