جلسة حوارية "الملك والمسيرة: من التمكين إلى الإنجاز" في العقبة

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، جلسة حوارية بعنوان " الملك والمسيرة: من التمكين إلى الإنجاز" في مقر الهيئة بمشاركة 70 شابا وشابة وناشطين من المجتمع المحلي.

وأكد العين شرحبيل ماضي خلال الجلسة، اهتمام جلالة الملك بضرورة تفعيل دور الشباب وتمكينهم سياسيا واقتصاديا، بحيث يكونوا شركاء حقيقيين في بناء مستقبل الأردن.



وأشار الى أن الأردن في عهد جلالته شهد تطورا ملحوظا عبر مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وأن مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية مستمرة رغم ما يشهده الإقليم والمنطقة من توتر وأزمات.



كما أشار الى مواقف جلالته العالمية المشرفة في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وشدد ماضي على أن الأردن وبتوجيهات جلالته، شهد تطورا ملحوظا في شتى المجالات، ليعزز مسيرة البناء والتحديث والتنمية، باعتبارها هدفا ومقصدا لخدمة المواطن، حيث أولى اهتماما ملحوظا بتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم وزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والحياة العامة.



من جانبه، عرض رئيس اللجنة المؤقتة مجلس محافظة العقبة موسى الدردساوي، دور المجلس في دعم القطاعات والمؤسسات الشبابية ومشاريع التمكين السياسي والديمقراطي التي تشكل ترجمة للرؤى الملكية في تمكين وتعزيز الشباب الأردني.



بدوره، قال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر العشوش، إن هذه الجلسة تأتي في إطار احتفالات المملكة والهيئة بعيد ميلاد الملك ويوم الوفاء والبيعة وتثمينا للجهود الملكية السامية في دعم القطاع الشبابي وبناء الأردن الحديث واستمرار مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل.



ولفت العشوش إلى الدعم الملكي المتواصل للشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم ليكونوا اداة فعالة للمشاركة الفاعلة والمساهمة برسم السياسة وصناعه القرار على مختلف الصعد والمجالات.