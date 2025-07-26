جلسة حوارية حول تماسك الجبهة الداخلية في المفرق

وأكد المشاركون في الجلسة أن الوحدة الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة ركيزة للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات الإقليمية والداخلية.
وقال النائب المشاقبة إن المجتمع الأردني مجتمع فتي ويشكل الشباب النسبة الأكبر من مكونه، مؤكدا دور الشباب في التماسك في المجتمع الأردني وقيادة هذه المرحلة من خلال توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين منسق هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة المفرق إسلام الحوامدة أن الجلسة تضمنت استفسارات لقطاع الشباب حول المشاركة في التصدي للذباب الإلكتروني الذي يهاجم إنجازات الدولة الأردنية.
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