جلسة حوارية حول تماسك الجبهة الداخلية في المفرق

الوكيل الإخباري- نظّمت مبادرة أفق قيادة سياسية بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن/ المفرق – الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية جلسة حوارية في قاعة بلدية المفرق الكبرى، بعنوان "تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز المواطنة"، قدّمها النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة.

اضافة اعلان



وأكد المشاركون في الجلسة أن الوحدة الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة ركيزة للاستقرار المجتمعي في ظل التحديات الإقليمية والداخلية.



وقال النائب المشاقبة إن المجتمع الأردني مجتمع فتي ويشكل الشباب النسبة الأكبر من مكونه، مؤكدا دور الشباب في التماسك في المجتمع الأردني وقيادة هذه المرحلة من خلال توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.