جلسة حوارية حول تمكين المرأة في الحياة الحزبية

و أكدت رئيسة حزب أمل تجمع الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، أهمية استثمار تجربة الأردن في التحديث السياسي التي تتقاطع مع الموروث الديني والعقائدي للمجتمعات العربية.
وعرضت لتجربة مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية والتحديات والصعوبات التي واجهتها، مشيرة إلى أن القائمة المفتوحة التي وجدت عام 2021 جعلت كل الأعضاء فيها متساوين رجالا ونساء، وأن قانون الأحزاب الجديد في الجزائر سمح أن يكون ثلث القائمة من النساء، وثلث من الشباب؛ بهدف تشجيعهما على الإنخراط في الحياة السياسية.
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