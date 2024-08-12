جلسة حوارية حول تمكين المرأة في الحياة الحزبية

الوكيل الإخباري- ناقشت جلسة حوارية في منتدى "الاستثمار في مشاركة المرأة بالحياة السياسية"، الذي نظمته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اليوم الاثنين، ممكنات الأحزاب وممارساتها الفضلى في تمكين المرأة في الحياة الحزبية.



و أكدت رئيسة حزب أمل تجمع الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، أهمية استثمار تجربة الأردن في التحديث السياسي التي تتقاطع مع الموروث الديني والعقائدي للمجتمعات العربية.