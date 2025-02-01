 
السبت 2025-02-01 05:39 م
 

جلسة حوارية حول دعم الشباب والأحزاب في مادبا

مادبا
مادبا
السبت، 01-02-2025 05:33 م

الوكيل الإخباري-   نفذت هيئة "شباب كلنا الأردن" في مادبا و"حافز" للتنمية المستدامة، اليوم السبت، جلسة حوارية حول دعم الشباب والأحزاب ضمن الرؤية الملكية لبناء مستقبل ديمقراطي أقوى.

اضافة اعلان


وقال منسق الهيئة في مادبا الدكتور حسن الشوابكة، إن الجلسة تأتي احتفالا بمناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين وهي ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف بيان الجهود الملكية في دعم الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم ليكونوا أداة فعالة للمشاركة السياسية الفاعلة، والمساهمة في رسم السياسة على الصعيد المحلي وتحقيق الرؤية الملكية لبناء مستقبل ديمقراطي أقوى.

 
gnews

أحدث الأخبار

مادبا

أخبار محلية جلسة حوارية حول دعم الشباب والأحزاب في مادبا

غرفة صناعة الأردن

أخبار محلية القطاع الصناعي يثمّن قرار إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

ذهب

خاص بالوكيل اسعار الذهب تسجل رقم تاريخي .. لهذا السبب !

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية بيان القاهرة يرفض تهجير الفلسطينيين أو اقتلاعهم من أرضهم تحت أي ظروف

القيادة العامة للقوات المسلحة

أخبار محلية القوات المسلحة تشّيع عدد من مرتباتها الذين قضوا نتيجة حادث سير - اسماء

تعبيرية

أخبار محلية 100 سباح يشاركون ببطولة البراعم الشتوية

تعبيرية

فلسطين خبراء: إعادة بناء النظام الصحي المنهار تماما في قطاع غزة يحتاج 12 عاما

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية مدير الإحصاءات: الأردن نموذج بتوفير الأرقام الدقيقة والموثوقة



 




الأكثر مشاهدة