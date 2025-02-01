جلسة حوارية حول دعم الشباب والأحزاب في مادبا

وقال منسق الهيئة في مادبا الدكتور حسن الشوابكة، إن الجلسة تأتي احتفالا بمناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين وهي ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف بيان الجهود الملكية في دعم الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم ليكونوا أداة فعالة للمشاركة السياسية الفاعلة، والمساهمة في رسم السياسة على الصعيد المحلي وتحقيق الرؤية الملكية لبناء مستقبل ديمقراطي أقوى.
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