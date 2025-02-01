جلسة حوارية حول دعم الشباب والأحزاب في مادبا

الوكيل الإخباري- نفذت هيئة "شباب كلنا الأردن" في مادبا و"حافز" للتنمية المستدامة، اليوم السبت، جلسة حوارية حول دعم الشباب والأحزاب ضمن الرؤية الملكية لبناء مستقبل ديمقراطي أقوى.

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