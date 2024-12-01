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جلسة حوارية في جامعة مؤتة حول إدارة أموال المشاريع الصغيرة

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
الأحد، 01-12-2024 05:10 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مؤسسة ولي العهد، اليوم الأحد، جلسة حوارية في جامعة مؤتة تحت عنوان "إدارة أموال المشاريع الصغيرة"، ضمن حملتها المتواصلة في محافظات المملكة لتوعية الطلبة ومجتمع الجامعات بأفضل الممارسات المالية لدعم المشاريع الناشئة.

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وأكد مدير مركز الريادة والابتكار في الجامعة الدكتور وليد الرواضية، خلال الجلسة التي شارك فيها خبراء ومهتمون بريادة الأعمال، وحضرها أعضاء هيئة تدريسية وطلبة وأفراد مجتمع محلي، أهمية دعم ريادة الأعمال في الجامعات، مشيرا إلى دور الابتكار كعنصر رئيسي في نجاح المشاريع الصغيرة، وجهود الجامعة لدعم الطلبة وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة.

 
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