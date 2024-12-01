جلسة حوارية في جامعة مؤتة حول إدارة أموال المشاريع الصغيرة

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة ولي العهد، اليوم الأحد، جلسة حوارية في جامعة مؤتة تحت عنوان "إدارة أموال المشاريع الصغيرة"، ضمن حملتها المتواصلة في محافظات المملكة لتوعية الطلبة ومجتمع الجامعات بأفضل الممارسات المالية لدعم المشاريع الناشئة.

اضافة اعلان