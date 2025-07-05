الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، وجم عية عون الخيرية، جلسة حول تعزيز الحوار بين الشباب وقادة الرأي، شارك فيها عضوا مجلس الأعيان عمر العياصرة والدكتور زهير أبو فارس.

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وأكد العين العياصرة أن الحوار مع الشباب ضرورة وطنية ملحّة في ظل التحديات التي تواجه الأردن والمنطقة، مشدداً على أن الشباب الأردني يمتلك طاقات خلاقة وأفكاراً بنّاءة تحتاج إلى بيئة حاضنة ومساحات حوار مفتوحة لتحويلها إلى مشاريع واقعية تخدم المجتمع.