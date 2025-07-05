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جلسة حول تعزيز الحوار بين الشباب وقادة الرأي

هيئة شباب كلنا الأردن
هيئة شباب كلنا الأردن
 
السبت، 05-07-2025 08:12 م

الوكيل الإخباري-    نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، وجمعية عون الخيرية، جلسة حول تعزيز الحوار بين الشباب وقادة الرأي، شارك فيها عضوا مجلس الأعيان عمر العياصرة والدكتور زهير أبو فارس.

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وأكد العين العياصرة أن الحوار مع الشباب ضرورة وطنية ملحّة في ظل التحديات التي تواجه الأردن والمنطقة، مشدداً على أن الشباب الأردني يمتلك طاقات خلاقة وأفكاراً بنّاءة تحتاج إلى بيئة حاضنة ومساحات حوار مفتوحة لتحويلها إلى مشاريع واقعية تخدم المجتمع.


وقال إن الأردن يملك تجربة رائدة في تمكين الشباب بفضل التوجيهات الملكية ودور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مشيراً إلى أن الحوار مع الشباب والاستثمار في أفكارهم هو المسار الأذكى نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

 
 
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