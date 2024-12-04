جلسة في إربد حول الأمراض الزراعية الناتجة عن تغير المناخ

الوكيل الإخباري- نظمت الجمعية العلمية الملكية بالتعاون مع بلدية غرب إربد، اليوم الأربعاء، جلسة توعوية للمزارعين حول آليات التعامل مع الأمراض التي تصيب الأشجار نتيجة لتغيرات المناخ.

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وجاءت الجلسة ضمن مشروع بناء المناعة من خلال الاقتصاد الأخضر "بركة" الذي تنفذه الجمعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم وتحسين الزراعة المستدامة في المجتمعات المحلية.



وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور فراس أبو السمن من جامعة العلوم والتكنولوجيا عدة محاور، أبرزها التعامل مع أمراض أشجار اللوز، وآليات التعامل مع مرض العفن البني، ونصائح وإرشادات للمزارعين حول كيفية الحد من انتشار هذه الأمراض.