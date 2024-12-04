جلسة في إربد حول الأمراض الزراعية الناتجة عن تغير المناخ

وجاءت الجلسة ضمن مشروع بناء المناعة من خلال الاقتصاد الأخضر "بركة" الذي تنفذه الجمعية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم وتحسين الزراعة المستدامة في المجتمعات المحلية.
وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور فراس أبو السمن من جامعة العلوم والتكنولوجيا عدة محاور، أبرزها التعامل مع أمراض أشجار اللوز، وآليات التعامل مع مرض العفن البني، ونصائح وإرشادات للمزارعين حول كيفية الحد من انتشار هذه الأمراض.
من جهته، أشاد منسق الورشة، الدكتور مؤيد السيد، بجهود البلدية في تنفيذ الورش التدريبية والتوعوية، مشيرا إلى تسخير الإمكانيات كافة في خدمة المجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
الإنتهاء من إعادة تأهيل حاجز العدسية التحويلي
-
الملك يلتقي مع رئيسي وأعضاء لجنتي الخدمات المسلحة والمخصصات في مجلس الشيوخ
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
حكومة جعفر حسان الاقل ثقة في آخر 3 حكومات
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المعاني
-
السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها لأمير اندورا
-
قطع الكهرباء من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساء عن مناطق غداً - اسماء
-
بيان صادر عن عشائر عجور عامة وعائلة أبو غزالة خاصة