جلسة لشرق عمان الصناعية لمختصي الموارد البشرية

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، جلسة تفاعلية ضمن مجتمع التعلم للموارد البشرية بعنوان: "من الانضمام إلى الانتماء"، بمشاركة مجموعة مختصي الموارد البشرية في الشركات الصناعية.

اضافة اعلان



وحسب بيان للجمعية، اليوم السبت، هدفت الجلسة إلى تعزيز فهم دور التوظيف كأحد أبرز وظائف الموارد البشرية، وتسليط الضوء على تأثيره المباشر في أداء المؤسسات، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات دوران الموظفين، لا سيما في بيئة المصانع.



وتناولت الجلسة التي نظمتها الجمعية، بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، محاور شملت تحليل ممارسات التوظيف الحالية، وتبادل أفضل الممارسات بين المشاركين، واستعراض استراتيجيات فعّالة لتهيئة الموظفين وتعزيز الاحتفاظ بهم، بما يسهم في بناء بيئة عمل مستقرة وتعزيز الانتماء المؤسسي.



وشهدت الجلسة تفاعلاً لافتاً من المشاركين، من خلال النقاشات المفتوحة والتمارين التطبيقية التي ركزت على تحليل أسباب دوران الموظفين وتطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ.



كما أتاحت الجلسة فرصة للتشبيك المهني، بما يعزز بناء مجتمع مهني داعم ومستدام.



وتأتي الجلسة ضمن جهود الجمعية في تفعيل مجتمع التعلم للموارد البشرية، الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الممارسات المهنية في القطاع الصناعي.