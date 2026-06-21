جلسة لمجلس الوزراء بالزرقاء اليوم الأحد

09:48 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الوزراء جلسة، اليوم الأحد، في محافظة الزرقاء، في إطار المرحلة الثانية من عقد جلساته في المحافظات، بمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة. اضافة اعلان





وكان مجلس الوزراء قد استكمل عقد المرحلة الأولى من عقد جلساته في جميع محافظات المملكة وبدأ عقد المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات من محافظة الكرك في شباط الماضي، كما عقد الشهر الماضي جلسة في محافظة اربد.





