جلسة لمجلس الوزراء بالزرقاء اليوم الأحد

وكان مجلس الوزراء قد استكمل عقد المرحلة الأولى من عقد جلساته في جميع محافظات المملكة وبدأ عقد المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات من محافظة الكرك في شباط الماضي، كما عقد الشهر الماضي جلسة في محافظة اربد.
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