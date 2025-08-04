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جلسة لمدرسة الزراعة الذكية في بني كنانة

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أرشيفية
 
الإثنين، 04-08-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري- نفذت شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية بني كنانة اليوم الاثنين، الجلسة الخامسة لمدرسة الزراعة الذكية لنبات "الأزولا"، بمشاركة مزارعين وأعضاء من المجتمع المحلي.

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وعرضت المهندسة سامية عبابنة متطلبات زراعة نبات "الأزولا" وعدس الماء، وعن المشاكل والحلول الممكنة لنجاح هذه المشاريع، إضافة للحديث عن زراعة نبات خس الماء كمحصول علفي سريع التكاثر، وإنتاج عال مقارنة بعدس الماء و"الأزولا" في وحدة المساحة الواحدة.


وأشارت إلى أن نبات "الأزولا" غني بالبروتين والفيتامينات والأملاح ويحتوي على الألياف، لافتة الى أن احتياجات زراعته مقاربة للمحاصيل قيد الدراسة في المدرسة، حيث تمت زراعته بغرض إكثاره وتوزيعه على المزارعين، لاستخدامه في تغذية الطيور والمجترات كجزء من الخلطات العلفية.


يشار الى أن الجلسة تأتي تنفيذا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة ممثلة بمديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي، وتهدف إلى تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم لمواجهة تغير المناخ من خلال استخدام أساليب الزراعة الذكية.

 
 
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