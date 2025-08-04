جلسة لمدرسة الزراعة الذكية في بني كنانة

الوكيل الإخباري- نفذت شعبة الإرشاد الزراعي في مديرية بني كنانة اليوم الاثنين، الجلسة الخامسة لمدرسة الزراعة الذكية لنبات "الأزولا"، بمشاركة مزارعين وأعضاء من المجتمع المحلي.

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وعرضت المهندسة سامية عبابنة متطلبات زراعة نبات "الأزولا" وعدس الماء، وعن المشاكل والحلول الممكنة لنجاح هذه المشاريع، إضافة للحديث عن زراعة نبات خس الماء كمحصول علفي سريع التكاثر، وإنتاج عال مقارنة بعدس الماء و"الأزولا" في وحدة المساحة الواحدة.



وأشارت إلى أن نبات "الأزولا" غني بالبروتين والفيتامينات والأملاح ويحتوي على الألياف، لافتة الى أن احتياجات زراعته مقاربة للمحاصيل قيد الدراسة في المدرسة، حيث تمت زراعته بغرض إكثاره وتوزيعه على المزارعين، لاستخدامه في تغذية الطيور والمجترات كجزء من الخلطات العلفية.