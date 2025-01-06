 
الإثنين 2025-01-06 01:26 ص
 

جلستان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب
الإثنين، 06-01-2025 01:12 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب الاثنين، جلستين صباحية ومسائية، لبدء مناقشة قرار اللجنة المالية، والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.اضافة اعلان


وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 صباح الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

أخبار محلية جلستان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

ارشيفية

عربي ودولي عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

صورة لفيضان سد الموجب في الكرك

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

تعبيرية

أخبار محلية مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني

ارشيفية

أخبار محلية أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية



 




الأكثر مشاهدة