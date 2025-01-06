جلستان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 صباح الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
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