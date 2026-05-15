جمعية الأطباء النفسيين الأردنية تنظّم يوماً علمياً

العاصمة عمان
الجمعة، 15-05-2026 10:24 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت جمعية الأطباء النفسيين الأردنية اليوم الجمعة، العلمي الثالث تحت عنوان "الطب النفسي في التدريب والممارسة: نموذج وطني متكامل"، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين، برعاية نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، وحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء.

وحسب بيان للجمعية اليوم، تضمّن اليوم العلمي جلسات علمية متخصصة تضمنت محاضرة عن الإحصاء الصحي وقانون المسؤولية الطبية والصحية.


وناقش المشاركون سبل تطوير التدريب في الطب النفسي، وتعزيز التكامل بين الممارسة السريرية والتعليم الطبي، إلى جانب محاضرة علمية وحلقة نقاشية تناولتا آليات بناء نموذج وطني متكامل لتطوير خدمات الصحة النفسية وبرامج التدريب الطبي في الأردن.

 
 


