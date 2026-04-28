جمعية الأورام: تسجيل 12 ألف حالة سرطان سنوياً في الأردن

12:45 م

الوكيل الإخباري- تنطلق يوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرين لجمعية أطباء الأورام الأردنية التابعة لنقابة الأطباء، والذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام في فندق حياة عمّان، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور.





وتشير تقديرات جمعية أطباء الأورام الأردنية إلى تسجيل نحو 12 ألف حالة سرطان جديدة سنوياً في الأردن، ما يعكس تزايد الحاجة إلى تطوير أساليب التشخيص والعلاج، وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة السرطان والرعاية الصحية المتخصصة.



وأكد رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية الدكتور فايز طبيشات، أن هذا الحدث العلمي يشكّل منصة متقدمة لعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العالمية في تشخيص وعلاج الأورام، بمشاركة نخبة من الأطباء والاختصاصيين من الأردن والمنطقة والعالم.



وبيّن أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على المستجدات العلمية والتطورات العلاجية في طب الأورام، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتطوير أساليب العلاج وتحسين نتائج المرضى، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السرطان.



ويتضمن البرنامج العلمي مجموعة واسعة من المحاور المتخصصة، تشمل: سرطان الثدي، سرطانات الجهاز العصبي المركزي، سرطانات القولون والمستقيم، سرطانات الجهاز الهضمي، سرطانات الجهاز البولي التناسلي، أورام النساء، سرطانات الرأس والعنق، الأورام الدموية، سرطانات الكبد والقنوات الصفراوية، الميلانوما، الرعاية التلطيفية، أورام الأطفال، الساركوما، وأورام الصدر.



من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور طاهر أبو حجلة، أن البرنامج العلمي أُعد بعناية ليواكب التطورات المتسارعة في علم الأورام، ويتضمن جلسات علمية ومحاضرات متقدمة يقدمها خبراء محليون ودوليون، إضافة إلى مناقشة أحدث العلاجات في هذا المجال.



وأشار إلى أن المؤتمر معتمد لغايات التطوير المهني المستمر، بواقع 6 ساعات للمشاركين و8 ساعات للمحاضرين، ما يعزز من قيمته العلمية والمهنية للأطباء المختصين.



وأكدت الجمعية أن من أبرز أهدافها تعزيز التوعية بمرض السرطان، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل بشكل مستمر، بما يسهم في تطوير المهارات العلمية والعملية للأطباء، وترسيخ مكانة الأردن كمركز علمي وطبي متقدم في مجال علاج وأبحاث الأورام.



ويُذكر أن الهيئة الإدارية للجمعية تضم كلاً من: الدكتور فايز طبيشات رئيساً، والدكتور سامي الخطيب، والدكتور طاهر أبو حجلة، والدكتور محمود البلص، والدكتور هاني الطعاني، والدكتور عيسى محمد، والدكتور أيمن أبو قمر.



ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضوراً واسعاً من الأطباء والمتخصصين من مختلف القطاعات الصحية، إلى جانب مشاركات عربية ودولية، بما يعزز من مكانة الأردن الطبية المتقدمة.





