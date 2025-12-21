الأحد 2025-12-21 11:05 ص

جمعية الانتماء تنظم ورشتي عمل إنتاجيتين

العاصمة عمان
الأحد، 21-12-2025 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية الانتماء، بالتعاون مع مديرية زراعة محافظة العاصمة، ورشتي عمل إنتاجيتين، حول تصنيع صابون وكريم الأوليفيرا، وتصنيع الأجبان غير التقليدية، مثل الراكوتا والموزاريلا وجبنة الدهن، بحضور 65 مشاركاً.

وقال رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحمن البلبيسي، في بيان اليوم الأحد، إن الورشتين تهدفان إلى تشجيع الإنتاج في القطاع المنزلي، لزيادة دخل الفرد والأسرة، ما يسهم بالحد من البطالة والفقر، في ظل ظروف النمو السكاني الذي يفوق النمو الاقتصادي.

 
 


