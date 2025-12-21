جمعية الانتماء تنظم ورشتي عمل إنتاجيتين

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية الانتماء، بالتعاون مع مديرية زراعة محافظة العاصمة، ورشتي عمل إنتاجيتين، حول تصنيع صابون وكريم الأوليفيرا، وتصنيع الأجبان غير التقليدية، مثل الراكوتا والموزاريلا وجبنة الدهن، بحضور 65 مشاركاً.

اضافة اعلان