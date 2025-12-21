جمعية الانتماء تنظم ورشتي عمل إنتاجيتين

وقال رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحمن البلبيسي، في بيان اليوم الأحد، إن الورشتين تهدفان إلى تشجيع الإنتاج في القطاع المنزلي، لزيادة دخل الفرد والأسرة، ما يسهم بالحد من البطالة والفقر، في ظل ظروف النمو السكاني الذي يفوق النمو الاقتصادي.
