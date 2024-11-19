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جمعية البنوك تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

جمعية البنوك
جمعية البنوك
الثلاثاء، 19-11-2024 02:18 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة تعكس التزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الممارسات المسؤولة، أعلنت جمعية البنوك في الأردن اليوم الاثنين الموافق 18 تشرين الثاني 2024، عن انضمامها رسمياً إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يُعتبر أكبر مبادرة تطوعية عالمية تُعنى بتشجيع الشركات والمؤسسات على تبني مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية كجزء من عملياتها واستراتيجياتها.

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ومن خلال هذه الخطوة، تُعرب جمعية البنوك في الأردن عن التزامها الكامل بالمبادئ العشرة الأساسية التي يقوم عليها الميثاق العالمي، والتي تشمل مجالات حقوق الإنسان، العمل، البيئة، ومكافحة الفساد. وسيُترجم هذا الالتزام من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تعزز الشفافية والحوكمة المستدامة، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكدت الجمعية أن هذه المبادئ ستشكل الأساس الذي ستُبنى عليه استراتيجياتها المستقبلية، بهدف تعزيز الوعي بدور القطاع المصرفي في دعم القضايا العالمية والوطنية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الأردني اهتماماً متزايداً بتطبيق ممارسات مسؤولة ومستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية. وأكدت جمعية البنوك أن الانضمام للميثاق سيُتيح لها فرصة تحسين أداء القطاع المصرفي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG مما يعزز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقته بين العملاء والمجتمعات المحلية.

 
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