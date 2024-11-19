جمعية البنوك تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

وأكدت الجمعية أن هذه المبادئ ستشكل الأساس الذي ستُبنى عليه استراتيجياتها المستقبلية، بهدف تعزيز الوعي بدور القطاع المصرفي في دعم القضايا العالمية والوطنية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الأردني اهتماماً متزايداً بتطبيق ممارسات مسؤولة ومستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية. وأكدت جمعية البنوك أن الانضمام للميثاق سيُتيح لها فرصة تحسين أداء القطاع المصرفي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG مما يعزز جاذبيته للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقته بين العملاء والمجتمعات المحلية.
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