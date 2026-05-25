الإثنين 2026-05-25 10:59 م

جمعية البنوك: وسام الاستقلال تكريم للقطاع المصرفي والعاملين فيه

جمعية البنوك تشيد بتثبيت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة
الإثنين، 25-05-2026 10:47 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم خليل السالم، إن جمعية البنوك "صرح أردني" يزيد عمره على 50 عاما، مما يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به الجمعية في الاقتصاد الوطني.

وأنعم جلالة الملك عبدالله الثاني على جمعية البنوك في الأردن بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرًا لدورها في الارتقاء بالعمل المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي، وإسهاماتها في دعم قطاعات حيوية في المملكة من خلال المسؤولية المجتمعية.


وأضاف خليل السالم  الاثنين، أن الوسام يعد تكريما من جلالة الملك للقطاع المصرفي ولمجلس إدارة الجمعية وجميع البنوك وموظفيها، بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.

 
 


