"جمعية البيئة" تعرب عن قلقها من تكرار حوادث حرائق الغابات

وأكدت الجمعية، في بيان السبت، أن الحرائق التي نشبت أخيرا في منطقة وديان الشام بمحافظة جرش، والتي أتت على ما يقارب 250 دونمًا من الغابات الطبيعية، ألحقت أضرارًا كبيرة بالأشجار والنباتات، وهددت الحياة البرية في المنطقة التي تُعد من أبرز المناطق الغنية بالتنوع الحيوي في المحافظة.
وأشارت إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للبيئة الطبيعية، وتؤدي إلى خسائر فادحة في التنوع البيولوجي، فضلًا عن تهديدها المباشر للسلامة العامة والممتلكات.
وشددت الجمعية على أن حماية الغابات والمناطق الطبيعية هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
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