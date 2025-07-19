السبت 2025-07-19 08:49 م
 

"جمعية البيئة" تعرب عن قلقها من تكرار حوادث حرائق الغابات

دخان متصاعد من موقع الحريق في غابات حرجية في جرش
دخان متصاعد من موقع الحريق في غابات حرجية في جرش
 
السبت، 19-07-2025 08:34 م
الوكيل الإخباري-   أعربت جمعية البيئة عن قلقها تجاه تكرار حوادث حرائق الغابات، سواء كانت متعمدة أو ناتجة عن الإهمال، والتي تسببت في أضرار بيئية جسيمة وأثرت سلبًا على الغطاء النباتي والحياة البرية في عدد من المواقع الطبيعية.اضافة اعلان


وأكدت الجمعية، في بيان السبت، أن الحرائق التي نشبت أخيرا في منطقة وديان الشام بمحافظة جرش، والتي أتت على ما يقارب 250 دونمًا من الغابات الطبيعية، ألحقت أضرارًا كبيرة بالأشجار والنباتات، وهددت الحياة البرية في المنطقة التي تُعد من أبرز المناطق الغنية بالتنوع الحيوي في المحافظة.

وأشارت إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للبيئة الطبيعية، وتؤدي إلى خسائر فادحة في التنوع البيولوجي، فضلًا عن تهديدها المباشر للسلامة العامة والممتلكات.

وشددت الجمعية على أن حماية الغابات والمناطق الطبيعية هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جسر الملك حسين

أخبار محلية تنويه هام لمسافري جسر الملك حسين

دخان متصاعد من موقع الحريق في غابات حرجية في جرش

أخبار محلية "جمعية البيئة" تعرب عن قلقها من تكرار حوادث حرائق الغابات

جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين

أخبار محلية الذكرى الرابعة والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس تصادف غدا

آليات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يتفقد الوحدات النوعية على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية

الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز نعى نجله

عربي ودولي السعودية: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عامًا في غيبوبة

مشروع بوابة أم الجمال

أخبار محلية %80 نسبة الإنجاز في مشروع بوابة أم الجمال

اثار جرش

أخبار محلية "افتتاح معرض "حكاية تحفة" في جرش

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية 137 ألف دينار دعما تشغيليا للنقل العام في معان للنصف الثاني من 2025



 
 





الأكثر مشاهدة