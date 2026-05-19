جمعية التدقيق الداخلي تنظم الملتقى الأردني 2026

وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، الذي رعى الملتقى، أهمية هذا الملتقى الذي يجمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين من القطاعين العام والخاص، كونه يمثل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين القطاعين، مشيراً الى أن هذا الملتقى يؤكد على الالتزام الوطني بتطوير مهنة التدقيق الداخلي ليكون أداة استراتيجية تضمن استدامة الأداء المؤسسي، بهدف تحسين العمليات والحوكمة داخل المؤسسات، وليكون أيضاً عنصراً محورياً في تعزيز جودة الخدمات العامة لتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وتعزيز الثقة المجتمعية بالمؤسسات الوطنية العامة منها والخاصة، وبما يسهم في تحقيق الرؤى الملكية السامية في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.
ولفت الحمادين الى أن ديوان المحاسبة يسعى الى تطوير مهنة التدقيق الداخلي في القطاع العام وكافة الجهات الخاضعة للرقابة، كما انه يدعم ويقدر عاليًا الدور الريادي الذي تضطلع بع جمعية التدقيق الداخلي الأردنية، والمتمثل في تعزيز الممارسات المهنية للتدقيق الداخلي في القطاعين العام والخاص، وتبني المعايير العامة للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA).
