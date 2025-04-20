جمعية الفلك: الاقتران الفلكي لن يشكل "وجها مبتسما" في سماء المملكة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور عمار السكجي، إن سماء المملكة ستشهد يوم الجمعة المقبلة ظاهرة فلكية جميلة، نتيجة اقتران القمر مع كوكبي الزهرة وزحل.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، أن هذا الاقتران سيظهر من الأردن على هيئة اصطفاف شبه مستقيم، وليس بتشكيل يُشبه الابتسامة أو ما يعرف بظاهرة ""الوجه المبتسم" كما قد يُشاهد من بعض مناطق الولايات المتحدة الأميركية، موضحا أن هذا المشهد لن يكون مرئيا من أجواء المملكة.