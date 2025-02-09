جمعية الفنادق تنظم ورشة عمل حول التثقيف الأمني

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية الفنادق الأردنية، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية، ورشة عمل تدريبية متخصصة، ركزت على التثقيف الأمني وعمليات التفتيش باستخدام جهاز الكشف بالأشعة السينية X-Ray، والتي تم تنفيذها من قبل إدارة البحث الجنائي

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وتناولت الورشة التي شارك فيها 27 موظفًا، مواضيع متخصصة في مجال الأمن والسلامة، حيث تم التركيز على كيفية التعرف على المتفجرات وأنواعها المختلفة، وتدريب المشاركين على استخدام أجهزة جهاز الكشف بالأشعة السينية الحديثة، للكشف عن المخاطر الأمنية داخل الأمتعة والحقائب، ما يساعد في الوقاية من التهديدات الأمنية في الفنادق والأماكن السياحية.