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جمعية الفنادق تنظم ورشة عمل حول التثقيف الأمني

ورشة عمل حول التثقيف الأمني
ورشة عمل حول التثقيف الأمني
الأحد، 09-02-2025 06:50 م

الوكيل الإخباري-    نظمت جمعية الفنادق الأردنية، بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية، ورشة عمل تدريبية متخصصة، ركزت على التثقيف الأمني وعمليات التفتيش باستخدام جهاز الكشف بالأشعة السينية X-Ray، والتي تم تنفيذها من قبل إدارة البحث الجنائي

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وتناولت الورشة التي شارك فيها 27 موظفًا، مواضيع متخصصة في مجال الأمن والسلامة، حيث تم التركيز على كيفية التعرف على المتفجرات وأنواعها المختلفة، وتدريب المشاركين على استخدام أجهزة جهاز الكشف بالأشعة السينية الحديثة، للكشف عن المخاطر الأمنية داخل الأمتعة والحقائب، ما يساعد في الوقاية من التهديدات الأمنية في الفنادق والأماكن السياحية.


وتطرقت الورشة ايضاً، إلى أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الأمن الشخصي للنزلاء، وضمان سلامتهم، إضافة إلى حماية المنشآت الفندقية من المخاطر التي قد تؤثر على سمعتها وأمنها العام.

 
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