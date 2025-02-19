 
الأربعاء 2025-02-19 09:05 م
 

جمعية الفنادق توقع مذكرة مع "البلقاء التطبيقية" لتعزيز التدريب والتوظيف

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
الأربعاء، 19-02-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جمعية الفنادق الأردنية مذكرة تفاهم مع جامعة البلقاء التطبيقية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل الفندقي، ورفع معايير جودة الأداء في القطاع السياحي.

اضافة اعلان


وقال بيان للجمعية اليوم الأربعاء، إن نطاق التعاون يشمل تنفيذ الدورات التدريبية النظرية وعقد المحاضرات وورش العمل القصيرة حول تصنيف المنشآت الفندقية والتفتيش عليها وإعداد التقارير الخاصة بها، إضافة إلى تقديم الدعم الأكاديمي للطلبة في مجال الأبحاث وإعداد الأوراق البحثية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالتعليم الفندقي .


وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالحكيم محمود الهندي إن المذكرة تشمل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات طلبة الجامعة وإعدادهم لسوق العمل الفندقي، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية وطنية للتأهيل والتشغيل.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية

أخبار محلية الفراية: ضبط 11 مليون حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى السعودية خلال 6 أشهر

مديرية الأمن العام

أخبار محلية "الأمن العام" يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

بورصة عمان

أخبار محلية بورصة عمان تحدد أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك

ارشيفية

فلسطين عاصفة قطبية تعمّق مأساة الفلسطينيين في غزة والضفة

اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري

أخبار محلية الرصيفة .. اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري - صور

ارشيفية

فلسطين معاريف: لائحة اتهام ضد 5 جنود بتهمة تعذيب أسير فلسطيني

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جمعية الفنادق توقع مذكرة مع "البلقاء التطبيقية" لتعزيز التدريب والتوظيف

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس: قررنا الإفراج عن رفات الأسير الصهيوني عوديد ليفشيتس غدا



 




الأكثر مشاهدة