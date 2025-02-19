جمعية الفنادق توقع مذكرة مع "البلقاء التطبيقية" لتعزيز التدريب والتوظيف

وقال بيان للجمعية اليوم الأربعاء، إن نطاق التعاون يشمل تنفيذ الدورات التدريبية النظرية وعقد المحاضرات وورش العمل القصيرة حول تصنيف المنشآت الفندقية والتفتيش عليها وإعداد التقارير الخاصة بها، إضافة إلى تقديم الدعم الأكاديمي للطلبة في مجال الأبحاث وإعداد الأوراق البحثية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالتعليم الفندقي .
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالحكيم محمود الهندي إن المذكرة تشمل تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات طلبة الجامعة وإعدادهم لسوق العمل الفندقي، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية وطنية للتأهيل والتشغيل.
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