جمعية الفنادق توقع مذكرة مع "البلقاء التطبيقية" لتعزيز التدريب والتوظيف

الوكيل الإخباري- وقعت جمعية الفنادق الأردنية مذكرة تفاهم مع جامعة البلقاء التطبيقية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل الفندقي، ورفع معايير جودة الأداء في القطاع السياحي.

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وقال بيان للجمعية اليوم الأربعاء، إن نطاق التعاون يشمل تنفيذ الدورات التدريبية النظرية وعقد المحاضرات وورش العمل القصيرة حول تصنيف المنشآت الفندقية والتفتيش عليها وإعداد التقارير الخاصة بها، إضافة إلى تقديم الدعم الأكاديمي للطلبة في مجال الأبحاث وإعداد الأوراق البحثية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالتعليم الفندقي .