جمعية الفنادق: قرارات الحكومة لدعم البترا خطوة مهمة نحو التعافي السياحي

وأكد رئيس الجمعية حسين هلالات أن القرارات الحكومية من شأنها الإسهام في الحفاظ على فرص العمل، والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على المنشآت السياحية والفندقية، بما يدعم استدامة أعمالها، ويعزز قدرة القطاع على تجاوز التحديات الراهنة، ويُسهم في الحفاظ على دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن تقديره لوزير السياحة والآثار وحرصه على الاستماع إلى مطالب القطاع والعمل على ترجمتها إلى قرارات عملية تسهم في دعم المنشآت السياحية والعاملين فيها.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، حُزمة من القرارات لدعم المنشآت السياحيَّة في إقليم البترا التَّنموي السِّياحي، استجابةً للتحديات التي يواجهها القطاع، وبما يحافظ على فرص العمل التي يوفِّرها ويعزِّز استدامته، ويخفف من الأعباء الماليَّة على هذه المنشآت، ويزيد من تنافسيَّة البترا كوجهة مهمَّة على خارطة السياحة الوطنيَّة والدوليَّة.
وتضمَّنت الحُزمة 11 قراراً، سيستفيد منها قُرابة 1600 عامل، وبكُلفة إجماليَّة تبلغ 5 ملايين دينار تتحمَّلها الحكومة، وقد جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وبناء على نتائج الاجتماع الذي عقده وزير السِّياحة والآثار مع ممثلي القطاع السياحي في البترا الأسبوع الماضي.
وثمن هلالات دور رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إلى جانب جميع الجهات الرسمية والمؤسسات والأشخاص الذين أسهموا في إعداد هذه الحزمة ودعمها حتى أصبحت واقعًا يخدم القطاع.
وأكد أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وتعكس حرص الحكومة على دعم البترا، باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية في الأردن والعالم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذه الجهود بحزمة إضافية من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية، واستقطاب المزيد من الزوار، وإعادة تشغيل جميع المنشآت والعاملين الذين تضرروا من الأزمة.
وأكد أن القطاع الفندقي يقدر هذه الاستجابة الحكومية، معربًا عن أمله بأن تشكل هذه القرارات بداية مرحلة جديدة من التعافي والنمو، بما يسهم في تعزيز مكانة البترا على خريطة السياحة العالمية.
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