جمعية الكشافة والمرشدات تفوز باستضافة مؤتمر ومنتدى للكشافة العربية

وجاء الإعلان عن فوز الأردن خلال فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الـ31 المقام في أبوظبي، بعد أن أكدت الجمعية الأردنية جاهزيتها وكفاءتها التنظيمية وقدرتها على احتضان هذا الحدث العربي المهم، انطلاقاً من حرص المملكة على تعزيز دور الحركة الكشفية لما لها من دور في تمكين وإثراء العملية التربوية.
وأعرب أمين عام الجمعية، مازن الحمود، عن اعتزاز الجمعية بالثقة التي منحتها لها المنظمة الكشفية العربية والجمعيات الكشفية العربية، مؤكداً أن هذا الاختيار هو تتويج لجهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في جميع المجالات، بما فيها الحركة الكشفية، وجهود سمو الأميرة بسمة بنت طلال في دعم الحركة الكشفية الأردنية والارتقاء بها وخدمة رسالتها النبيلة.
كما أكد الحمود أن المؤتمر يعد محطة مهمة لتعزيز دور الأردن في دعم العمل الكشفي العربي والعالمي، وتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين من مختلف الدول العربية.
وبين أن المؤتمر سيجمع نخبة من قادة الكشافة والشباب العرب لمناقشة مستقبل الحركة الكشفية في المنطقة، وصياغة استراتيجيات العمل الكشفي العربي القادمة.
وأعرب عن تقدير جمعية الكشافة والمرشدات ومنتسبي الحركة الكشفية الأردنية للجمعيات الكشفية العربية، والمنظمة الكشفية العربية/الإقليم الكشفي العربي، على ثقتهم بالأردن وقدرته على استضافة هذين الحدثين الكبيرين.
