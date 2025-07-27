الأحد 2025-07-27 09:52 ص
 

جمعية المحافظة على القرآن "فرع الهاشمية" تخرج 16 حافظا للقرآن الكريم

جانب من
جانب من حفل التخريج الأول لحفظة كتاب الله تعالى في الهاشمية
 
الأحد، 27-07-2025 08:50 ص

 الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية المحافظة على القرآن الكريم فرع الهاشمية، حفل التخريج الأول لحفظة كتاب الله تعالى، وسط حضور من الأهالي والمعلمين.

وكرمت الجمعية خلال الحفل 16 حافظا وحافظة أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا، بعد مسيرة من الجد والمثابرة ليكونوا نجوما مضيئة في سماء الحفظ ومصدر فخر لمعلميهم ومجتمعهم.

وتميزت فقرات الحفل بلحظات مؤثرة طغت عليها دموع الفرح، وتكبيرات الفخر، وسجدة شكر لله على نعمة الاصطفاء لحمل أعظم كلام أنزله على عباده.

اضافة اعلان


Image1_720252784916614130693.jpg
Image2_720252784916614130693.jpg

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير بين 10 مركبات في شارع المدينة

غتاع

منوعات كيف تستمتع بصيف البحر المتوسط بأمان رغم موجات الحر الشديدة؟

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة أم وإصابة طفلها بحادث دهس في عمان

علم اليابان

عربي ودولي دخول مسيّرات إلى موقع محطة نووية يابانية

اةىة

منوعات ألسنة اللهب تُطفئ فرحة العمر.. مأساة عروسين ليلة الزفاف في مصر

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الامن العام : إغاثة فتاة داخل سيارتها

تاتاتاتا

منوعات إنقاذ عائلة جزائرية علقت على صخرة بحرية شرق ميناء تيبازة - فيديو

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بتكليف أبو السعود رئيسا للوزراء بالوكالة



 
 





الأكثر مشاهدة