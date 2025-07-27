جمعية المحافظة على القرآن "فرع الهاشمية" تخرج 16 حافظا للقرآن الكريم

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية المحافظة على القرآن الكريم فرع الهاشمية، حفل التخريج الأول لحفظة كتاب الله تعالى، وسط حضور من الأهالي والمعلمين.
وكرمت الجمعية خلال الحفل 16 حافظا وحافظة أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا، بعد مسيرة من الجد والمثابرة ليكونوا نجوما مضيئة في سماء الحفظ ومصدر فخر لمعلميهم ومجتمعهم.
وتميزت فقرات الحفل بلحظات مؤثرة طغت عليها دموع الفرح، وتكبيرات الفخر، وسجدة شكر لله على نعمة الاصطفاء لحمل أعظم كلام أنزله على عباده.
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