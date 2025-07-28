جمعية المستشفيات الخاصة تعقد ورشة حول تطبيق نظام الفوترة

الوكيل الإخباري- نظّمت جمعية المستشفيات الخاصة، ورشة عمل توضيحية بعنوان "أهمية وآلية تطبيق نظام الفوترة الوطني"، اليوم الاثنين في مقر الجمعية، بمشاركة أعضاء الجمعية من مدراء وممثلي المستشفيات الخاصة.

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وأكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري، أهمية تطبيق نظام الفوترة الوطني الذي يشكل خطوة جوهرية في مسار التحول الرقمي، ويهدف إلى توحيد آليات إصدار الفواتير وتعزيز الشفافية ومساعدة المستشفيات في الالتزام بالإجراءات الضريبية حسب القوانين والأنظمة سارية المفعول.



وأشار إلى بعض التحديات العملية التي قد تظهر خلال عملية التطبيق، لا سيما في التنسيق مع شركات التأمين وشركات إدارة التأمين، إلى جانب وجود بعض التحديات في التعامل مع مطالبات الأطباء وشركات المستلزمات الطبية، وآلية التعامل مع الخصومات على فواتير المستشفيات والأطباء.



ولفت إلى الكتاب الرسمي الذي وجهته الجمعية إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والذي تضمّن المطالب الرئيسية للمستشفيات الخاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام الفوترة الوطني.



كما أكد الحموري أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، داعياً إلى تعزيز فهم آلية النظام وتحفيز المستشفيات على المضي قدما في تطبيقه، لما فيه مصلحة الجميع.



من جهته، مدير الفوترة الوطني في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أيمن الخوالدة، شرحا تفصيليا عن نظام الفوترة، واستعرض رد دائرة الضريبة الصادر عن لجنة الأحكام الملزمة في الدائرة، مؤكدا استعداد الدائرة للتعاون الإيجابي بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.



وأوضح، بحضور رئيسة قسم الامتثال في الدائرة عبير عبندة، أن الدائرة ستساعد في تنظيم عملية إصدار الفواتير بشكل أكثر مرونة ودقة، كما يوفّر قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تُقلل من الأخطاء التقليدية وتُعزز الالتزام الضريبي بشكل فعّال، من خلال توثيق جميع المعاملات المالية بطريقة شفافة وموثوقة، وضمن الإطار القانوني المُعتمد.