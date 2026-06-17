جمعيةُ المصدرين الأردنيين: الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تتجاوز 13 مليار دولار

07:04 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري ،الأربعاء، إن وصول المنتخب الوطني الأردني للمونديال يعد دعاية ترويجية للأردن، مؤكدا أن المونديال ليس حدثا كرويا فقط بل فرصة لتعريف العالم على المناطق السياحية في الأردن. اضافة اعلان





وأشار إلى وجود نمو كبير في الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، لافتا إلى أن جمعية المصدرين الأردنيين ستشارك في معرض بنيويورك بمنتجات غذائية وصناعية بمشاركة 35 شركة.



وأضاف أن الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تتجاوز 13 مليار دولار مما يعكس الثقة بالمنتجات الأردنية.



واختتم حديثه أن المنتجات الأردنية في أسواق الولايات المتحدة تراعي المنافسة في الأسعار، لافتا إلى أن بعض هذه المنتجات تخضع للضريبة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.





