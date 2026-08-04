جمعية "المكتبات" تطلق متصفحًا رقميًا تفاعليًا لمجلتها

الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية العدد الجديد من "المجلة الأردنية للمكتبات والمعلومات" عبر متصفح رقمي تفاعلي يتيح للقراء والباحثين تصفح المجلة إلكترونيا بأسلوب حديث يحاكي تجربة قراءة النسخة الورقية.

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وبحسب بيان صادر عن الجمعية، اليوم الثلاثاء، يأتي هذا التوجه في خطوة جديدة ضمن مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية.