الثلاثاء 2026-08-04 03:14 م

جمعية "المكتبات" تطلق متصفحًا رقميًا تفاعليًا لمجلتها

جمعية "المكتبات" تطلق متصفحًا رقميًا تفاعليًا لمجلتها
جمعية "المكتبات" تطلق متصفحًا رقميًا تفاعليًا لمجلتها
 
الثلاثاء، 04-08-2026 03:08 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية العدد الجديد من "المجلة الأردنية للمكتبات والمعلومات" عبر متصفح رقمي تفاعلي يتيح للقراء والباحثين تصفح المجلة إلكترونيا بأسلوب حديث يحاكي تجربة قراءة النسخة الورقية.

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وبحسب بيان صادر عن الجمعية، اليوم الثلاثاء، يأتي هذا التوجه في خطوة جديدة ضمن مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية.


وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن الوصول إلى المتصفح الرقمي للمجلة عبر الرابط: (https://online.fliphtml5.com/xcvka/orau/](https://online.fliphtml5.c om/xcvka/orau/)).

 
 


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