جمعية "المكتبات" تطلق متصفحًا رقميًا تفاعليًا لمجلتها

وبحسب بيان صادر عن الجمعية، اليوم الثلاثاء، يأتي هذا التوجه في خطوة جديدة ضمن مسيرة التحول الرقمي التي تنفذها جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية.
وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن الوصول إلى المتصفح الرقمي للمجلة عبر الرابط: (https://online.fliphtml5.com/xcvka/orau/](https://online.fliphtml5.c om/xcvka/orau/)).
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