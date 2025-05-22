جمعية تحفيز تعلن إطلاق مشروع لتمكين السيدات اقتصاديا في اربد

الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية تحفيز للريادة والتطوير عن إطلاق مشروع "الشبكة المجتمعية لصاحبات المشاريع الصغيرة والمنزلية" في محافظة اربد، وذلك بالتعاون مع منظمة رشيد للنزاهة والشفافية / الأردن، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان



ووفقا لبيان الجمعية اليوم الخميس، يهدف المشروع إلى إنشاء شبكة مجتمعية مستدامة تدعم صاحبات المشاريع الصغيرة والمنزلية في اربد، وذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة.



وأضاف البيان، أن المشروع يسعى إلى تعزيز العلاقة بين صاحبات المشاريع ومؤسسات القطاع العام والبلديات، من خلال تنفيذ مبادرات اجتماعية وجلسات تشبيك وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية.



ويتضمن المشروع حملة كسب تأييد إلكترونية وميدانية لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشاريع المنزلية، كما يعمل على تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب في الأنشطة المجتمعية، حيث تم تصميمه لضمان الاستدامة الإدارية والمالية والفنية من خلال هيكلة الشبكة المجتمعية وبناء شراكات فعالة مع بلدية اربد والقطاع الخاص.