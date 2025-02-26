 
الأربعاء 2025-02-26 05:29 م
 

جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ تكرّم 78 تربويًّا بشهادات تقدير على مستوى المديريّة

fdg
جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ
الأربعاء، 26-02-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ عن منح (78) تربويًّا شهادات تقدير على مستوى المديريّة، لجائزتي المعلّم والمرشد التربوي المتميز لدورة عام 2024-2025 . 

اضافة اعلان


وفي هذا الإطار، حصل (73) معلّمًا ومعلّمة على شهادات تقدير، تقدّموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز" في دورتها التاسعة عشرة، فيما نال (5) مرشدين شهادات تقدير على مستوى المديريّات، تقدّموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمرشد التّربويّ المتميّز " في دورتها السّادسة. 


هذا وقد وتمّ الإعلان عن أسماء المكرّمين عبر منصّات التّواصل الاجتماعيّ التّابعة للجمعيّة يوم الثلاثاء 18 شباط 2025، وسيتمّ تسليمهم الشّهادات من قبل مديري التّربية والتّعليم في كلّ مديريّة على حدة.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود التّربويّين الذين اجتازوا مرحلة "مقابلات ما قبل الميدانيّ"، والتي عُقدت خلال شهر كانون الثّاني الماضي، في خطوة تعكس التزام جمعيّة الجائزة في التّوسع بالاحتفاء في كافّة مراحل جوائز التّميُّز التّربويّ، وتعزيز ثقافته في الميدان التّربويّ.


وبهذه المناسبة، هنّأ معالي الأستاذ الدّكتور عزمي محافظة، وزير التّربية والتّعليم والتّعليم العالي والبحث العلميّ، التّربويّين الحاصلين على شهادات التّقدير، مؤكدًا إيمان وزارة التّربية والتّعليم على أهميّة التّميُّز، وتفعيله في الميدان التّربويّ؛ لما له من أثر عميق في دعم الزّملاء، وتعزيز ثقافة التّميُّز في مجتمعات تعلّم فاعلة؛ بما ينعكس إيجابًا على الطّالب، باعتباره جوهر العمليّة التّعليميّة.


من جهتها، أعربت لبنى طوقان، المدير التّنفيذيّ لجمعيّة الجائزة، عن فخرها بجهود المكرَّمين، مؤكدةً أنّ هذا الإنجاز يعكس التزامهم وسعيهم المستمرّ للتميُّز التّربويّ، داعيةً المكرَّمين إلى الاستفادة من فرص التّميُّز المختلفة التي تتيحها جمعيّة الجائزة لكافّة التّربويّين؛ لما لها من أثر ايجابي كبير على الميدان، بشكل عام، وعلى الطّلبة بشكل خاصّ.


يُذكر أنّ هذا التّكريم شمل (27) مديريّة، من أصل (43) مديريّة على مستوى المملكة، توزّعت على الأقاليم الثّلاثة، وعلى النّحو التّالي:
•إقليم الشّمال: (8) مديريّات، من أصل (14).
•إقليم الوسط: (12) مديريّة من أصل (17).
•إقليم الجنوب: (7) مديريّات من أصل (12).


وعلى صعيد متّصل، فستعقد جمعيّة الجائزة خلال شهري آذار ونيسان من العام 2025، مرحلة “التّقييم الميدانيّ"، والتي يقوم خلالها مُقيّمو الجائزة بالتّحقّق مــن كتابــات المؤهّلين للمعاييرعلــى أرض الواقــع. 

 
gnews

أحدث الأخبار

علم السعودية

أخبار محلية اللجنة الأردنية السعودية للنقل البري تختتم أعمالها بالاتفاق على تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية

الطفيلة

أخبار محلية حملة نظافة شاملة لمداخل الطفيلة

صقيع

الطقس المناطق التي سجلت درجات حرارة تحت الصفر في الأردن الاربعاء

مديرية الأمن العام

أخبار محلية "الأمن العام" يحصد 11 ميدالية ببطولة مصر الدولية للجوجيتسو

الصقيع

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الخميس - تحذيرات

بلدية برقش

أخبار محلية بلدية برقش تنظم ورشة لمناقشة التحديات الزراعية

fdg

أخبار محلية جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ تكرّم 78 تربويًّا بشهادات تقدير على مستوى المديريّة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تنظم ورشة تحضيرية لمناقشة الاستعراض الطوعي الثاني للمدينة



 




الأكثر مشاهدة