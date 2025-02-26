جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ تكرّم 78 تربويًّا بشهادات تقدير على مستوى المديريّة

الوكيل الإخباري- أعلنت جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ عن منح (78) تربويًّا شهادات تقدير على مستوى المديريّة، لجائزتي المعلّم والمرشد التربوي المتميز لدورة عام 2024-2025 .

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وفي هذا الإطار، حصل (73) معلّمًا ومعلّمة على شهادات تقدير، تقدّموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلّم المتميّز" في دورتها التاسعة عشرة، فيما نال (5) مرشدين شهادات تقدير على مستوى المديريّات، تقدّموا لـ "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمرشد التّربويّ المتميّز " في دورتها السّادسة.



هذا وقد وتمّ الإعلان عن أسماء المكرّمين عبر منصّات التّواصل الاجتماعيّ التّابعة للجمعيّة يوم الثلاثاء 18 شباط 2025، وسيتمّ تسليمهم الشّهادات من قبل مديري التّربية والتّعليم في كلّ مديريّة على حدة.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود التّربويّين الذين اجتازوا مرحلة "مقابلات ما قبل الميدانيّ"، والتي عُقدت خلال شهر كانون الثّاني الماضي، في خطوة تعكس التزام جمعيّة الجائزة في التّوسع بالاحتفاء في كافّة مراحل جوائز التّميُّز التّربويّ، وتعزيز ثقافته في الميدان التّربويّ.



وبهذه المناسبة، هنّأ معالي الأستاذ الدّكتور عزمي محافظة، وزير التّربية والتّعليم والتّعليم العالي والبحث العلميّ، التّربويّين الحاصلين على شهادات التّقدير، مؤكدًا إيمان وزارة التّربية والتّعليم على أهميّة التّميُّز، وتفعيله في الميدان التّربويّ؛ لما له من أثر عميق في دعم الزّملاء، وتعزيز ثقافة التّميُّز في مجتمعات تعلّم فاعلة؛ بما ينعكس إيجابًا على الطّالب، باعتباره جوهر العمليّة التّعليميّة.



من جهتها، أعربت لبنى طوقان، المدير التّنفيذيّ لجمعيّة الجائزة، عن فخرها بجهود المكرَّمين، مؤكدةً أنّ هذا الإنجاز يعكس التزامهم وسعيهم المستمرّ للتميُّز التّربويّ، داعيةً المكرَّمين إلى الاستفادة من فرص التّميُّز المختلفة التي تتيحها جمعيّة الجائزة لكافّة التّربويّين؛ لما لها من أثر ايجابي كبير على الميدان، بشكل عام، وعلى الطّلبة بشكل خاصّ.



يُذكر أنّ هذا التّكريم شمل (27) مديريّة، من أصل (43) مديريّة على مستوى المملكة، توزّعت على الأقاليم الثّلاثة، وعلى النّحو التّالي:

•إقليم الشّمال: (8) مديريّات، من أصل (14).

•إقليم الوسط: (12) مديريّة من أصل (17).

•إقليم الجنوب: (7) مديريّات من أصل (12).