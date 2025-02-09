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جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
جمعية رجال الأعمال الأردنيين
الأحد، 09-02-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، اليوم الأحد، مع سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين حسين كازاك، آفاق تنمية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

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ووفق بيان للجمعية، أكد الطباع ضرورة العمل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية، لا سيما لجهة زيادة صادرات المملكة للسوق البلغارية خاصة الخضروات والفواكة.


وأشار لأهمية تعزيز التجارة مع بلغاريا من خلال النقل البري عبر الأراضي السورية والتركية، إضافة لزيادة أعداد الطلاب البلغاريين الدارسين بالمملكة، مثلما كان سابقا لا سيما إن في الأردن يشهد تقدما في التعليم الجامعي والتقني على مستوى المنطقة.

 
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جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا



 




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