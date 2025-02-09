جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، اليوم الأحد، مع سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ميتين حسين كازاك، آفاق تنمية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

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ووفق بيان للجمعية، أكد الطباع ضرورة العمل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية، لا سيما لجهة زيادة صادرات المملكة للسوق البلغارية خاصة الخضروات والفواكة.