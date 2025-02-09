جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا

ووفق بيان للجمعية، أكد الطباع ضرورة العمل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية، لا سيما لجهة زيادة صادرات المملكة للسوق البلغارية خاصة الخضروات والفواكة.
وأشار لأهمية تعزيز التجارة مع بلغاريا من خلال النقل البري عبر الأراضي السورية والتركية، إضافة لزيادة أعداد الطلاب البلغاريين الدارسين بالمملكة، مثلما كان سابقا لا سيما إن في الأردن يشهد تقدما في التعليم الجامعي والتقني على مستوى المنطقة.
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