جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الأوزبكية

الوكيل الإخباري- بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مع وفد رسمي اقتصادي من أوزبكستان، آفاق وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

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وناقش رئيس الجمعية، حمدي الطباع، مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية، ديلشود رسولوف، الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في كلا البلدين، وآليات زيادة التشبيك بين رجال الأعمال، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الأردن وأوزبكستان، بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية لمستويات أفضل وأكثر نجاعة على البلدين.



وأكد الطباع أن العلاقات الأردنية الأوزبكية، تتسم بالتناغم والتوافق تجاه تنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.



وأعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين، من خلال توقيع اتفاقيات وتأسيس مجالس أعمال تجمع مجتمعي الأعمال في كلا الجانبين، وترفد المشروعات الاستثمارية والتنموية بما يصب في مصلحة الطرفين، وفي مواصلة التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص في الأردن وأوزبكستان، لتعزيز الاستثمارات الأوزبكية المحدودة في الأردن في العديد من القطاعات الاقتصادية، أهمها قطاع الصناعات الذكية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والرعاية الطبية والسياحة والتعليم.



وأوضح أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية متطورة وآمنة تتيح فرصاً للمستثمرين الأوزبكيين للاستثمار في مشروعات تنموية كبرى، لافتاً إلى ضرورة تعزيز العلاقات من خلال تكثيف اللقاءات بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.



وأشار إلى أن الجمعية واتحاد رجال الأعمال العرب، سيشاركان في الدورة الأولى لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان الذي سيعقد في أبوظبي نهاية الشهر الحالي.