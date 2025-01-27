جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليونان

وبحسب بيان للجمعية، أكد الطباع، أن الأردن واليونان يرتبطان بعلاقات تاريخية قوية وعميقة، ما يتطلب العمل معًا لتطويرها في المجالات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة لديهما.
وشدد على أهمية تكثيف اللقاءات بين أصحاب الأعمال وتأسيس مجلس أعمال مشترك، داعيًا إلى زيادة حجم الاستثمارات اليونانية في المملكة في العديد من القطاعات الاقتصادية التي لا تزال محدودة.
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