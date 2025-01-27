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جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليونان

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
جمعية رجال الأعمال الأردنيين
الإثنين، 27-01-2025 04:46 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، والسفيرة اليونانية لدى المملكة، أيريني ريغا، اليوم الاثنين، آليات تطوير وتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية، ودور مؤسسات القطاع الخاص في هذا الصدد.

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وبحسب بيان للجمعية، أكد الطباع، أن الأردن واليونان يرتبطان بعلاقات تاريخية قوية وعميقة، ما يتطلب العمل معًا لتطويرها في المجالات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة لديهما.


وشدد على أهمية تكثيف اللقاءات بين أصحاب الأعمال وتأسيس مجلس أعمال مشترك، داعيًا إلى زيادة حجم الاستثمارات اليونانية في المملكة في العديد من القطاعات الاقتصادية التي لا تزال محدودة.

 
gnews

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