جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليونان

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، والسفيرة اليونانية لدى المملكة، أيريني ريغا، اليوم الاثنين، آليات تطوير وتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية، ودور مؤسسات القطاع الخاص في هذا الصدد.

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وبحسب بيان للجمعية، أكد الطباع، أن الأردن واليونان يرتبطان بعلاقات تاريخية قوية وعميقة، ما يتطلب العمل معًا لتطويرها في المجالات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة لديهما.