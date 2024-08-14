جمعية زيت الزيتون ‏النسائية تسلط الضوء على مزايا "القطافات الآلية"

وأكد رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، اليوم الأربعاء، ان "ماكينات قطف ثمار الزيتون تعمل على توفير الوقت والجهد، ما ينعكس على سرعة العمل والعائد المالي لدى المزارع"، مشيرا إلى أن "وزارة الزراعة قدمت عبر مؤسسة الإقراض الزراعي قروضا بفائدة منخفضة لكل من يرغب بالحصول على ماكنات قطاف الزيتون".
من جهته، قال أمين سر الاتحاد محمود العوران، إن قطاع الزيتون بحاجة إلى إدخال ماكنات القطف الآلية، لإحداث تنمية مستدامة في القطاع، ولكي يشعر المزارع بأن هناك دخلا من محصول الزيتون، جراء ارتفاع أجور العمالة، ما يؤثر على أرباح المزارعين".
بدورها، قالت رئيسة الجمعية نهاية المحيسن، إن الجمعية بحثت مع شركة إيطالية مختصة بصناعة "القطافات" وبالتعاون ما بين الشبكة النسائية الأردنية، ونظيرتها الجزائرية، على تغيير نمط القطاف التقليدي إلى النمط الحديث باستخدام التقنيات الحديثة.
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