جمعية عَون الثقافية تحتفل بعيد ميلاد الملك

ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه
ورشة متخصصة تبحث تطبيق تقنيات التصريف الصفري للمياه
 
الإثنين، 02-02-2026 11:00 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت جمعية عَون الثقافية الوطنية بعيد ميلاد قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني الرابع والستين في مضارب قبيلة العدوان في الشونة الجنوبية بدعوة كريمة من الزميل الدكتور ماجد محمد عبدالمجيد العدوان عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية.

وافتتح رئيس الهيئة الإدارية أسعد ابراهيم ناجي العزام الاحتفال بتقديم التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون، مؤكداً على عهد الآباء والأجداد بالإخلاص للعرش الهاشمي المفدى.

 
 


