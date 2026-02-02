جمعية عَون الثقافية تحتفل بعيد ميلاد الملك

وافتتح رئيس الهيئة الإدارية أسعد ابراهيم ناجي العزام الاحتفال بتقديم التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون، مؤكداً على عهد الآباء والأجداد بالإخلاص للعرش الهاشمي المفدى.
