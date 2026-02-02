جمعية عَون الثقافية تحتفل بعيد ميلاد الملك

الوكيل الإخباري- احتفلت جمعية عَون الثقافية الوطنية بعيد ميلاد قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني الرابع والستين في مضارب قبيلة العدوان في الشونة الجنوبية بدعوة كريمة من الزميل الدكتور ماجد محمد عبدالمجيد العدوان عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية.

