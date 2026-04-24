جمعية وكلاء السياحة تتوقع إطلاق منصة "أهلا جوردن" خلال 10 أيام

الوكيل الإخباري- توقع رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة، الجمعة، إطلاق منصة "أهلا جوردن" خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد عقب إطلاق المنصة؛ للشرح عنها وعن طبيعة عملها والأسواق التي سيتم استهدافها.

اضافة اعلان



وقال الخصاونة إن المرحلة الأولى عقب الإطلاق ستستهدف الدول التي لها معابر برية مع الأردن مثل سوريا والعراق ومصر والسعودية والضفة الغربية وعرب 48.



وأوضح أن 75% من السياح القادمين من هذه الدول سيزورون المناطق التي تأثرت بنسبة 100% من حرب إيران مثل البترا ومأدبا، مضيفا أن كل برنامج سيكون معه دليل سياحي مرخص؛ وسيتم استخدام النقل السياحي المتخصص الذي تأثر من حرب إيران.



وتابع أن المرحلة الثانية عقب إطلاق المنصة ستكون للباقات البرية والجوية بأسعار خاصة، مشيرا إلى أنها تعتمد على خفض أسعار التأمين الجوي وعودتها كما كانت، وإعادة المسارات الجوية إلى مستويات آمنة.



وبين أن المرحلة الثالثة ستستهدف أسواق المغرب العربي وإفريقيا.