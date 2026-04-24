جمعية وكلاء السياحة تتوقع إطلاق منصة "أهلا جوردن" خلال 10 أيام

وقال الخصاونة إن المرحلة الأولى عقب الإطلاق ستستهدف الدول التي لها معابر برية مع الأردن مثل سوريا والعراق ومصر والسعودية والضفة الغربية وعرب 48.
وأوضح أن 75% من السياح القادمين من هذه الدول سيزورون المناطق التي تأثرت بنسبة 100% من حرب إيران مثل البترا ومأدبا، مضيفا أن كل برنامج سيكون معه دليل سياحي مرخص؛ وسيتم استخدام النقل السياحي المتخصص الذي تأثر من حرب إيران.
وتابع أن المرحلة الثانية عقب إطلاق المنصة ستكون للباقات البرية والجوية بأسعار خاصة، مشيرا إلى أنها تعتمد على خفض أسعار التأمين الجوي وعودتها كما كانت، وإعادة المسارات الجوية إلى مستويات آمنة.
وذكر أن قطاع السياحة تأثر بسبب حرب إيران؛ مما أدى إلى خفض الحجوزات، موضحا أن الجمعية تعول على منصة "أهلا جوردن"، إذ ستستهدف المناطق القريبة من المملكة والأقل حساسية لكسر حاجز الأسواق التقليدية.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الطاقة تتوعد مشتركين ركبوا أنظمة طاقة متجددة بشكل مخالف
-
الأوقاف: غرامات مالية بقيمة 3780 دينار بحق كل من يخالف تعليمات الحج
-
عجلون تشهد حركة سياحية نشطة وإشغالًا كاملاً بالمرافق السياحية
-
بلدية السلط تنفذ حملة بيئية للحفاظ على نظافة أماكن التنزه
-
الأمن العام يواصل حملاته البيئية في محافظات المملكة
-
%87 نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع
-
تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني
-
ولي العهد يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا