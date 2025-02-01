جهد يعلن أسماء الفائزين بمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية 2024

ونشر جهد، بحسب بيان صحفي اليوم السبت، أسماء الفائزين بالجوائز الكبرى على الموقع الإلكتروني للجائزة (www.qac.jo)، بما في ذلك الفائزون بالجوائز الصغرى في المسابقة، والتي جرى السحب عليها في وقت سابق وبلغت 590 جائزة بقيمة 50 دينارا لكل منها.
وكانت اللجنة العليا للجائزة اختارت "الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها"، شعار العام 2024، بهدف تعزيز وعي الطلاب والمجتمع المحلي حول أهمية الحفاظ على المياه، وبما يجعلهم شركاء في مواجهة التحديات التي يشكلها شح المياه.
وتسعى المسابقة الى المساهمة بإيحاد علاقة متوازنة ومستدامة مع النظم البيئية من خلال رفع وعي طلبة المدارس وأفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد المائية في ظل التغير المناخي الذي يشهده العالم.
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