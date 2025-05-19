جهود بيئية وسياحية للوقاية من حرائق الغابات في عجلون

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة خلال الموسم الصيفي، مشيراً إلى أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان الاستجابة السريعة والفعالة.
وثمّن رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، وصفي حداد، التعاون القائم بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني في حماية البيئة، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي حول أثر الحرائق على السياحة والبيئة المحلية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء ونظيره المالطي يؤكدان الحرص على تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة
-
جامعة آل البيت تحتفل بعيد الاستقلال
-
ورشة عمل في المفرق حول ريادة الأعمال المهنية
-
الملك ورئيس وزراء مالطا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في الإقليم
-
الأردن يدين قصف إسرائيل مستشفى حمد للأطراف الصناعية في غزة
-
فرق رقابية في الطفيلة تنفذ حملات تفتيشية على منشآت غذائية
-
وزير الخارجية: الجوع في غزة واقع لا إنساني
-
محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضية استشهاد 4 عسكريين