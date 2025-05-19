جهود بيئية وسياحية للوقاية من حرائق الغابات في عجلون

الوكيل الإخباري- تتواصل في محافظة عجلون الجهود المبذولة من مختلف الجهات الرسمية والأهلية لتعزيز حماية الغابات والموارد الطبيعية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في مخاطر الحرائق.

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وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات جاهزية الأجهزة المعنية للتعامل مع مختلف الظروف الطارئة خلال الموسم الصيفي، مشيراً إلى أهمية الالتزام بإجراءات السلامة العامة ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان الاستجابة السريعة والفعالة.