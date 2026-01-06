جهود مكثفة من مياهنا لمعرفة أسباب تغير المياه في الشميساني

07:10 م

الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم شركة مياه الأردن "مياهنا"، إبراهيم قبيلات، الثلاثاء، أنه لم تتمكن الشركة حتى الآن من تحديد سبب تغير نوعية المياه في منطقة الشميساني بالعاصمة عمّان.





وقال قبيلات، إن الكوادر الفنية عملت على تقسيم المنطقة ووضع محابس مياه لإجراء الإغلاقات اللازمة، وذلك بهدف محاولة السيطرة على التغير في نوعية المياه ومعرفة السبب الرئيسي لهذا التغيير.



وأشار إلى أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين جميع المشتركين في المنطقة بحجم مياه يبلغ نحو 4 م³.



وفي تصريح سابق الاثنين، بين قبيلات أن العينات التي أُخذت من المياه في منطقة الشميساني أظهرت أنها غير مطابقة للمواصفات الأردنية، مؤكّدًا أنه لم يتم تسجيل أي حالات ضرر للمواطنين جراء التغير في نوعية المياه.



وكانت الشركة قد أفادت مساء الاثنين بأنه تم تنفيذ مسح شامل للمنطقة محل الشكوى، وعزل المنطقة وفصل عدد من الوصلات المنزلية. وأكدت أن جميع الإجراءات التصحيحية تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

