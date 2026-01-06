جهود مكثفة من مياهنا لمعرفة أسباب تغير المياه في الشميساني

وقال قبيلات، إن الكوادر الفنية عملت على تقسيم المنطقة ووضع محابس مياه لإجراء الإغلاقات اللازمة، وذلك بهدف محاولة السيطرة على التغير في نوعية المياه ومعرفة السبب الرئيسي لهذا التغيير.
وأشار إلى أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين جميع المشتركين في المنطقة بحجم مياه يبلغ نحو 4 م³.
وفي تصريح سابق الاثنين، بين قبيلات أن العينات التي أُخذت من المياه في منطقة الشميساني أظهرت أنها غير مطابقة للمواصفات الأردنية، مؤكّدًا أنه لم يتم تسجيل أي حالات ضرر للمواطنين جراء التغير في نوعية المياه.
وكانت الشركة قد أفادت مساء الاثنين بأنه تم تنفيذ مسح شامل للمنطقة محل الشكوى، وعزل المنطقة وفصل عدد من الوصلات المنزلية. وأكدت أن جميع الإجراءات التصحيحية تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
بحث سبل التعاون بين "الوطني لحقوق الإنسان" ومجمع اللغة العربية
-
ندوة في جامعة اليرموك حول كتاب الروابدة "شذرات من تاريخ الأردن"
-
بلدية إربد: 18 ألف مواطن استفادوا من إعفاءات ضريبة المسقفات
-
مذكرة تفاهم لاستثمار 2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة
-
وزير الاستثمار يبحث والسفير الياباني التعاون الاقتصادي
-
وزارة الشباب تواصل برامجها التوعوية ضمن حملة "شتاء آمن"
-
الصحة: 100 مركز صحي شامل لإصدار شهادات خلو أمراض للحجاج (أسماء)
-
بني مصطفى تبحث مع وكيل الأمين العام للإسكوا التعاون في مجال البرامج الاجتماعية