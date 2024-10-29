جوائز نقدية من البريد الاردني لمنتفعي المعونة الوطنية

وتأتي هذه الحملة دعماً لحاملي بطاقة البريد من منتفعي صندوق المعونة الوطنية انطلاقاً من دور البريد الاردني كمؤسسة وطنية تهدف إلى المساهمة في خدمة هذه الفئة الكريمة من مجتمعنا .
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