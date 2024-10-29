جوائز نقدية من البريد الاردني لمنتفعي المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري- أعلن مدير الخدمات المالية والدفع الإلكتروني في البريد الأردني علاء عياش أن البريد الأردني سوف يختار شهريا مجموعة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية الذين يحملون بطاقة البريد الاردني ، لتقديم جوائز نقدية. واكد عياش في تصريح لبرنامج البث المباشر الذي تقدمه مها طبيشات، وصدام راتب المجالي عبر أثير الإذاعة الأردنية على أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من نهاية شهر 11، وأن الاختيار سيتم بشكل عشوائي.وأضاف انه من الممكن أن يحصل الشخص المختار على جائزة تعادل قيمة راتبه، وأشار إلى أن الاختيار سيتم بشكل عشوائي من بين 60 إلى 100 شخص كل شهر، ولجميع حاملي بطاقة البريد الأردني .

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