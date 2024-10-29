 
الثلاثاء 2024-10-29 06:31 م
 

جوائز نقدية من البريد الاردني لمنتفعي المعونة الوطنية

نقود
نقود
الثلاثاء، 29-10-2024 02:53 م

الوكيل الإخباري-   أعلن مدير الخدمات المالية والدفع الإلكتروني في البريد الأردني علاء عياش أن البريد الأردني سوف يختار شهريا مجموعة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية الذين يحملون بطاقة البريد الاردني ، لتقديم جوائز نقدية. واكد عياش في تصريح لبرنامج البث المباشر الذي تقدمه مها طبيشات، وصدام راتب المجالي عبر أثير الإذاعة الأردنية على أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من نهاية شهر 11، وأن الاختيار سيتم بشكل عشوائي.وأضاف انه من الممكن أن يحصل الشخص المختار على جائزة تعادل قيمة راتبه، وأشار إلى أن الاختيار سيتم بشكل عشوائي من بين 60 إلى 100 شخص كل شهر، ولجميع حاملي بطاقة البريد الأردني . 

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وتأتي هذه الحملة دعماً لحاملي بطاقة البريد من منتفعي صندوق المعونة الوطنية انطلاقاً من دور البريد الاردني كمؤسسة وطنية تهدف إلى المساهمة في خدمة هذه الفئة الكريمة من مجتمعنا .

 
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