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جودة يحتفي بقدوم حفيدته "آية" ويهنئ ابنته زين الشرف وزوجها عبد الجليل

جودة يحتفي بقدوم حفيدته "آية" ويهنئ ابنته زين الشرف وزوجها عبد الجليل
جودة يحتفي بقدوم حفيدته "آية" ويهنئ ابنته زين الشرف وزوجها عبد الجليل
 
الأربعاء، 03-06-2026 08:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية السابق ناصر جودة عن سعادته الغامرة بقدوم حفيدته الجديدة "آية"، معرباً عن شكره وحمده لله على هذه النعمة، وذلك من خلال منشور نشره عبر حسابه على إنستغرام.

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وكتب جودة: "الحمد والشكر لله تبارك في عُلاه، أن أنعم على ابنتنا الكبرى الغالية زين الشرف، وزوجها الغالي عبد الجليل، وعلينا جميعاً بمولودة مباركة إن شاء الله، حفيدتنا الحبيبة آية".


وأضاف داعياً للمولودة الجديدة أن يرزقها الله الصحة والعافية، وأن يجعلها قرة عين لوالديها، وأن تنعم بحياة مليئة بالخير والبركة والسعادة، لتملأ منزل أسرتها فرحاً وسروراً.


وتفاعل متابعو جودة مع المنشور، مقدمين التهاني والتبريكات للأسرة بمناسبة المولودة الجديدة، ومتمنين لها حياة سعيدة ومستقبلاً زاهراً.

 
 


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