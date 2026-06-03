جودة يحتفي بقدوم حفيدته "آية" ويهنئ ابنته زين الشرف وزوجها عبد الجليل

وكتب جودة: "الحمد والشكر لله تبارك في عُلاه، أن أنعم على ابنتنا الكبرى الغالية زين الشرف، وزوجها الغالي عبد الجليل، وعلينا جميعاً بمولودة مباركة إن شاء الله، حفيدتنا الحبيبة آية".
وأضاف داعياً للمولودة الجديدة أن يرزقها الله الصحة والعافية، وأن يجعلها قرة عين لوالديها، وأن تنعم بحياة مليئة بالخير والبركة والسعادة، لتملأ منزل أسرتها فرحاً وسروراً.
وتفاعل متابعو جودة مع المنشور، مقدمين التهاني والتبريكات للأسرة بمناسبة المولودة الجديدة، ومتمنين لها حياة سعيدة ومستقبلاً زاهراً.
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