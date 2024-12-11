جولات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة مطلع العام الجديد

12:32 م

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة العمل أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المخالفين المتواجدين على أراضي المملكة الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل بالإسراع إلى مراجعة مكاتب ومديريات العمل لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية الشهر الجاري. اضافة اعلان





وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إلى أن وزير العمل الدكتور خالد البكار أصدر سابقا قرارات تنظيمية لتمكين أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين الانتقال بين بعض القطاعات للتسهيل عليهم وتوفيق أوضاعهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات ينتهي العمل بها بتاريخ 2024/12/31.



وأكدت الوزارة أنها ستنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتبارا من مطلع الشهر المقبل من عام 2025 جولات تفتيشية مكثفة صباحية ومسائية على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة المتواجدة في سوق العمل، منوهة إلى أنها لن توافق على أي طلب إلغاء التسفير لأي عامل مخالف يتم ضبطه في سوق العمل مقابل غرامة (3000) آلاف دينار اعتبارا من مطلع العام القادم 2025.