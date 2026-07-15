الأربعاء 2026-07-15 05:49 م

جولة تفتيشية على مطاعم العقبة

جولة تفتيشية على مطاعم العقبة
جولة تفتيشية على مطاعم العقبة
 
الأربعاء، 15-07-2026 04:34 م

الوكيل الإخباري-    نفذت مديرية الرقابة والتنفيذ في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون والتنسيق مع محافظة العقبة والجهات الحكومية والأجهزة الأمنية المعنية، اليوم الأربعاء، جولة تفتيشية ورقابية مشتركة على المطاعم وخاصة مطاعم الشاورما في المحافظة، وذلك ضمن الجهود المستمرة إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، وحماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الغذاء.

اضافة اعلان


وشملت الجولة التحقق من التزام المطاعم بالاشتراطات الصحية والفنية في مختلف مراحل إعداد وتداول الغذاء، والتأكد من سلامة عمليات التخزين والتحضير والطهي، والالتزام بالأسعار الرسمية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب التحقق من حصول العاملين على الشهادات الصحية اللازمة.

 

وأظهرت نتائج الجولة عدم تسجيل أي ملاحظات حرجة تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، فيما رُصدت بعض الملاحظات البسيطة المتعلقة بمستوى النظافة واستكمال الشهادات الصحية لبعض العاملين، حيث جرى توجيه أصحاب المنشآت إلى تصويبها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية ولي العهد يرعى ملتقى الأساتذة الفخريين الثالث ويفتتح دارة العلوم والشركات الناشئة بالجامعة الأردنية

ا

أخبار محلية انطلاق أعمال مؤتمر "التقنينات الأردنية في 50 عاما" بجامعة اليرموك

ب

أخبار محلية اختتام بطولة الجوجيتسو للسنة التدريبية 2026

ب

شؤون برلمانية إقرار مشروع قانون إلغاء الاستهلاكية المدنية.. وضمان حقوق العاملين بعد الدمج مع العسكرية

ب

عربي ودولي إيطاليا: إنذار أحمر في عدد من المدن مع قدوم موجة الحر الثالثة

ب

فن ومشاهير لبنان.. رفع قرار منع السفر عن فضل شاكر

ل

اقتصاد محلي استقرار الإيرادات المحلية وارتفاع المنح يعززان نمو الإيرادات العامة لنهاية أيار

ل

أسواق ومال تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال مايو الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 