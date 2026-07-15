جولة تفتيشية على مطاعم العقبة

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الرقابة والتنفيذ في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون والتنسيق مع محافظة العقبة والجهات الحكومية والأجهزة الأمنية المعنية، اليوم الأربعاء، جولة تفتيشية ورقابية مشتركة على المطاعم وخاصة مطاعم الشاورما في المحافظة، وذلك ضمن الجهود المستمرة إلى تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، وحماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الغذاء.

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وشملت الجولة التحقق من التزام المطاعم بالاشتراطات الصحية والفنية في مختلف مراحل إعداد وتداول الغذاء، والتأكد من سلامة عمليات التخزين والتحضير والطهي، والالتزام بالأسعار الرسمية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب التحقق من حصول العاملين على الشهادات الصحية اللازمة.