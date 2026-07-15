جولة تفتيشية على مطاعم العقبة

وشملت الجولة التحقق من التزام المطاعم بالاشتراطات الصحية والفنية في مختلف مراحل إعداد وتداول الغذاء، والتأكد من سلامة عمليات التخزين والتحضير والطهي، والالتزام بالأسعار الرسمية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب التحقق من حصول العاملين على الشهادات الصحية اللازمة.
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